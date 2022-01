Duitse Klaus en Dorit hebben Brouwershaven op hun bus: ‘ein bisschen verrückt’

De jachthaven. Daar is het allemaal om begonnen. En vakantie in Zeeland natuurlijk, in het bijzonder Schouwen-Duiveland. In 1973 ontdekten de ouders van Dorit (54) Brouwershaven. Ze meerden er in dat jaar aan met hun kotter en gingen nooit meer ergens anders heen met vakanties. Klaus (67) en zijn familie, hij komt uit een gezin van elf kinderen, gingen in zijn jeugd ook naar Zeeland, maar dan zuidelijker. Zij streken in hun vrije tijd neer in Cadzand-Bad. Maar die plaats haalt het ook in de ogen van Klaus niet bij Brouwershaven. Sinds hij Dorit leerde kennen, gaat hij ook nergens anders meer heen. In 1994 zette hij voor het eerst voet in de Schouwse smalstad. ,,Hier ben ik gelukkig”, zegt hij.