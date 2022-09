Duitse fregatten die Damen Shipyards bouwt, krijgen Rolls-Royce motoren aan boord

Deze worden gebouwd door het Duitse Power Systems, dat eigendom is van de Britse autofabrikant. Rolls-Royce is op haar beurt weer een dochterbedrijf van het Duitse BMW. De scheepsbouwer kreeg in juni 2020 de mega-order.

Damen is de hoofdaannemer en werkt samen met onderaannemers Blohm + Voss en Thales. De schepen worden volledig in Duitsland gebouwd op scheepswerven in Wolgast, Kiel en Hamburg. De oplevering van het eerste fregat staat gepland in 2028, op de werf van Blohm + Vos in Hamburg. Het contract met een waarde van 5,3 miljard euro, omvat een optie voor de bouw van nog eens twee fregatten.

‘Blij met Duitse partner’

,,We zijn blij dat we een Duitse partner hebben gevonden voor dit prestigieuze en belangrijke project voor de Bundeswehr’’, zegt Hein van Ameijden, managing director bij Damen Naval in Vlissingen. De keuze is gebaseerd op de ervaring van Rolls-Royce met high-end marine-scheepsbouw.

Het is namelijk niet voor het eerst dat Rolls-Royce generatoren levert aan de Duitse marine. De oude generatie fregatten heeft ook motoren van dit merk in de machinekamers staan. Ook is Rolls-Royce bekend van de motoren die ze bouwde tijdens de Tweede Wereldoorlog, onder meer voor de Lancaster-bommenwerper.

Een belangrijk verschil is dat de nieuwe generatoren minder brandstof gebruiken als ze gedeeltelijk belast worden, omdat ze op variabele toeren kunnen draaien. Van Ameijden: ,,Wij verwachten dat dit de nieuwe standaard wordt in hoogwaardige marine-toepassingen.’’

Rolls-Royce levert dit type generator voor de fregatten. © Rolls-Royce Power Systems