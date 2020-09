Duitse en Belgische toeristen annuleren reis naar Zeeland: ze denken dat we bij Zuid-Holland horen

,,Met name in de hotellerie regent het annuleringen", zegt voorzitter Frank de Reu van de Zeeuwse afdeling van Horeca Zeeland. ,,We hebben vrijdagochtend een belrondje gedaan en in Renesse, Domburg en Cadzand worden reserveringen op grote schaal geannuleerd. Ik zie het ook in mijn eigen bedrijf, strandpaviljoen Puur. Er zijn veel minder Belgen dan gisteren, groepen van tien zeggen af. Tot vrijdag hadden we een prachtig naseizoen, maar ik denk dat het in elkaar dondert."