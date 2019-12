Duister verleden onthuld in ‘De tolk van Java’

Verhalen over of uit de tijd van Nederlands-Indië, zelfs de kritische, roepen al snel een soort weemoed op. Tempo doeloe. Maar de ‘gordel van smaragd’ was helaas niet zonder duistere smetten. Die komen pijnlijk naar voren in De tolk van Java. De bestseller van Alfred Birney is bewerkt tot een toneelstuk en is zaterdag te zien in Middelburg.