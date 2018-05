Duinhotel Tien Torens pakt de leiding in verkiezing 'Mooiste Gebouw'

Het bedrijfspand van de Gebr. Weststrate in Goes heeft 266 stemmen verzameld. De drie andere genomineerde projecten zijn op een duidelijke achterstand gezet. De wijk Scandinavische Velden in Zierikzee kreeg tot nu toe 122 stemmen, de nieuwbouwwoning in Sint Annaland 80, Hotel Bosch & Zee in Domburg 31.