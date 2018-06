Duinhotel Tien Torens in Zoutelande wint verkiezing mooiste gebouw

Nummer 2, de door architecte Andrea Stam getekende bedrijfsruimte van de Gebroeders Weststrate in Goes, verzamelde 349 stemmen.

Er waren voor de publieksverkiezing van 'het mooiste, nieuwe gebouw in Zeeland' vijf projecten in de race. In totaal werden er 1376 stemmen uitgebracht. Na de genoemde nummers 1 en 2 zag de stand er zo uit: 3. woonwijk Scandinavische Velden in Zierikzee van architect Hans-Jurgen Rombaut (228 stemmen); 4. eensgezinswoning in Sint-Annaland van architect Paul van den Berge (143 stemmen); 5. hotel Bosch & Zee in Domburg van architect Egbert Hoogenberk (139 stemmen).