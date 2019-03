Duikers gaan dit weekend niet op zoek naar vermiste stuurman

De met zand geladen Cardium zonk zaterdagmiddag 9 maart in de Westerschelde ter hoogte van Borssele. Op dat moment stond er veel wind. De 43-jarige Filipijnse stuurman wordt vermist. De Landelijke Eenheid van de politie vermoedt dat zijn lichaam nog in het schip is. Omdat het weer deze week te slecht was, was de planning om in het weekend met duikers van de marine op zoek te gaan naar het lichaam.

,,Het plan is veranderd", zegt Kraszewski. ,,Als het weer opknapt, en we verwachten dat dit pas na het weekend is, wordt begonnen met de berging. Anders wordt die steeds maar uitgesteld. Bij die berging zijn we uiteraard aanwezig om te kijken of we het lichaam kunnen vinden. Maar de duikers van de marine hebben we dan niet nodig."