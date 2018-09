Duikers kruipen door oog van de naald bij incident met werkschip bij Zeelandbrug

De duikers doen hun verhaal op de website duikersgids.nl. ,,Het was echt verschrikkelijk," vertelt Marleen van der Giesen. ,,Ik bevond me bij de eerste pijler van de Zeelandbrug toen het werkschip boven mij aanlegde. Er waren op dat moment meer duikers te water die het zelfde ervaren hebben. Plotseling donderden enkele meerpalen naar beneden tussen ons in. Ik denk dat een van de palen op niet meer dan vier meter van mij door het water boorde. Een andere paal miste een duiker op een haar na. Die is letterlijk aan de dood ontsnapt. Het was een angstige situatie, elk moment zou er weer een paal naar beneden kunnen komen."

De palen waren afkomstig van een werkschip dat onderhoud uitvoert aan de Zeelandbrug. Tot eind deze maand worden in opdracht van de provincie 33 van de 54 pijlers van de brug in de verf gezet. Volgend jaar volgt de rest.

Onacceptabel

Vanwege het werk is door Rijkswaterstaat een duikverbod ingesteld, zegt Desmond van Santen van de Nederlandse Onderwatersport Bond. Maar dat gold volgens hem alleen in de eerste werkperiode, aan het begin van de zomer. Ook van 13 tot en met 18 augustus was er een verbod van kracht. De duikers waren niet op de hoogte van het feit dat afgelopen woensdag werkzaamheden zouden plaatsvinden, zegt Marleen van der Giesen op de duikwebsite. Dat geldt ook voor de provincie, waar de NOB inmiddels contact mee heeft gehad. ,,Daar zijn ze ook geschrokken. Het is onacceptabel wat er is gebeurd", zegt Van Santen. ,,Met de provincie is nu de afspraak gemaakt dat wij op tijd worden geïnformeerd." Zowel bij de provincie als bij uitvoerder Van Kessel (onderdeel van Volker Wessel) was vanavond niemand bereikbaar voor een reactie.

