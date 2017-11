Duiker ziet hondshaai in Oosterschelde: 'Wat een geweldige ontmoeting!'

Jeroen Thoolen zag de haai samen met zijn vriendin Desiree, schrijft hij op de site 'Duiken in beeld': "Het zwemt niet van ons vandaan, maar komt op ons licht af en heeft een witte onderkant, net als de manta’s op Bali. Een uitgezette rog is het eerste dat me te binnen schiet. Maar eenmaal dichterbij liggen we oog-in-oog met een hondshaaitje van naar schatting ongeveer 60-70cm."