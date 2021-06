Duiken, dobberen of pootjebaden: het water is geweldig, al is het nog ijskoud

De gymschoenen die ze aan hebben, gaan gewoon mee het water in. ,,Er liggen hier op de bodem veel oude fietsen en scooters”, weet een vriendje te vertellen dat spijtig toekijkt omdat hij niet mee mag doen vanwege een hersenschudding. Zijn vriendjes geven ondertussen een showtje: bommetjes, salto’s, duiken en spelletjes spelen. ,,Soms gooien we in het water met een bal naar elkaar. Of we doen flesje draaien en dan moet degene waar de hals naar wijst van de kade springen”, zegt Rick. Zodra de temperaturen gingen stijgen, trokken ze naar het water. Timo: ,,De afgelopen vier dagen waren we hier elke dag. Elke zomer trouwens, als we vrij zijn. Van een uur of elf tot een uur of vijf en dan ’s avonds na het eten weer.”