Duik nemen op Nieuwjaarsdag? Het zeewater is 7 graden

natuurjournaal Alpengast bivakkeert langs de Wester­schel­de

Als het een beetje vriest zie je veel waterpiepers in de buurt van de Westerschelde. De waterpieper is bij ons, net als de nauw verwante oeverpieper, een wintergast die in het zomerhalfjaar ontbreekt. Volgens het boekje is de waterpieper een soort die in gebieden met zoet water overwintert, terwijl de oeverpieper vooral een voorkeur heeft voor zoute gebieden langs de kust.

28 december