Dubbel D met opgeheven hoofd uit de race in SBS6-programma met coverbands, Zeeuwse drummer door met Californicated

De Zeeuwse De Dijk Tributeband Dubbel D heeft de derde ronde van het SBS6-programma The Tribute - Battle of the Bands niet overleefd.

,,Dat was het dan!", schrijft de band op Facebook. ,,Het was een gigantische mooie, spannende en leerzame ervaring! Fantastische bands en muzikanten leren kennen. We zijn trots op onze prestatie, tussen al dat professionele muzikale geweld en hebben afscheid genomen met een mooie ballad! We willen iedereen bedanken voor alle lieve berichtjes en voor de steun die we de afgelopen weken hebben gekregen."

Als ze er niet is

De uitvoering van ‘Als ze er niet is’ was niet genoeg om verder door te stoten naar de finale. Uiteindelijk mogen de vier overblijvende coverbands optreden in Ziggo Dome in Amsterdam.

Er is nog wel een Zeeuw in de race, want Californicated, met de 27-jarige Gerben De Beleir uit Westdorpe op drums, gaat wel door. De band speelt liedjes van de Red Hot Chili Peppers.