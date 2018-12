Drummer Jeroen Simons: ‘Dromen zijn de basis voor alles’

Langeweg door Waterdunen terug openstel­len is niet realis­tisch

17:24 BRESKENS - De Langeweg door Waterdunen terug openstellen voor automobilisten, zit er niet in: een gedeelte van de weg bij Breskens is al verdwenen en opnieuw aanleggen ziet het Sluise college niet zitten. Wel is er overleg met de provincie, over het oplossen van de ontstane verkeersproblematiek door Boerenhol.