Drukte op Zeeuwse stranden ‘gezellig, maar beheersbaar’, ook Belgen komen niet massaal

VLISSINGEN - De zon schijnt volop, er staat een lekker windje ter afkoeling, en dan is het ook nog eens een feestdag. Je zou dus verwachten dat de Zeeuwse stranden weer vol zouden liggen. Toch zijn er volgens de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) ‘geen signalen’ dat het gevaarlijk druk is op recreatieplaatsen. In de grensplaatsen Hulst en Sluis is ook geen sprake van overmatig veel Belgenbezoek.

De VRZ bespreekt meerdere keren per dag de drukte in recreatiegebieden en andere openbare plaatsen. Als blijkt dat het te druk is, kunnen er aanvullende maatregelen genomen worden. Maar volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio blijkt dat op Eerste Pinksteren niet nodig te zijn. ,,De drukte is heel beheersbaar. Er zijn dus geen aanvullende maatregelen nodig.”

Dat was met Hemelvaart wel anders. Toen was het ook zonnig weer. Grote stromen toeristen trokken naar de Zeeuwse stranden. Op de Zeeuwse toegangswegen stond tientallen kilometers file. De Veiligheidsregio deed toen een oproep aan toeristen: ‘kom niet naar Zeeland!’

‘Zeeland verwelkomt voorzichtig toeristen’

Op Eerste Pinksterdag is die boodschap anders. ,,Zeeland verwelkomt voorzichtig toeristen”, tweette de Veiligheidsregio aan het begin van de middag. Daarbij werden wel vijf tips gegeven voor bezoekers. Je moet bijvoorbeeld reserveren als je wilt eten bij een restaurant. Als je gaat winkelen dan doe dat je het best in je eentje, en als het ergens te druk wordt dan worden parkeerplaatsen gesloten.

Dat gebeurde bijvoorbeeld gisteravond bij het strandje van Wemeldinge. De gemeente Kapelle besloot na overlast van feestende jongeren voor de rest van het Pinksterweekend de parkeerterreinen af te sluiten. Zondag bleek het op de strandjes van Wemeldinge rond 15.00 uur niet extreem druk te zijn. Zo’n tien auto’s waren door de linten gereden en parkeerden er toch. Andere badgasten probeerden een plekje te vinden in de omliggende straten en onderaan de dijk. De politie beboette deze mensen niet, omdat het parkeerverbod niet duidelijk genoeg was aangegeven.

Belgenstroom naar de supermarkt

In Hulst kwam zondag de verwachte Belgenstroom meteen na opening van de supermarkten op gang. Net na de middag stonden de parkeerterreinen daar vol met overwegend Belgische auto’s. De Belgen sloegen fors in, met overvolle karren reden ze buiten. Hulst had bij alle supermarkten toezichthouders gezet die erop letten en er op wezen dat per gezin slechts één iemand binnen mocht. Tegen 14.30 uur nam de drukte af. Het bezoek van de Belgen beperkte zich veelal tot de supermarkten. In de binnenstad bleef het rustig.

In Sluis was zondag zeker een toename van Belgische bezoekers, maar ook daar bleef topdrukte uit. De gemeente had de Kaai, Kapellestraat en Oude Kerkstraat afgesloten voor auto’s en ook de parking aan de Sint Annastraat was dicht. Toch was er in het centrum nog voldoende parkeergelegenheid. Aan de Sluise kust werd het gaandeweg de dag ook wat drukker, maar niet zodanig dat de 1,5 meter afstand niet gehandhaafd kon worden.

Over de grens met België