Drukte op Covid-afdelingen in ziekenhuizen houdt aan

Oma's Snoepwin­kel roept bij klanten herinnerin­gen op aan vroeger

O wat prachtig zegt Marian Koek als ze Oma’s Snoepwinkel in Veere binnenstapt. ,,Dit is nostalgie. Dit moet behouden blijven”, zegt de Haagse als ze samen met haar vriendin Bernadette Davids rondkijkt in de enige winkel in Veere die tijdens eerste kerstdag is te bezoeken.

26 december