Druk op ic’s Zeeuwse ziekenhuizen is nog steeds hoog

Een beetje vogelaar heeft ze zo in de smiezen: de kluten met kleurrin­gen uit het Deltage­bied

21 maart VLISSINGEN - Het is niet dat alle ins en outs over de kluut nu opeens bekend zijn. Maar de eerste resultaten van het kleurringenonderzoek dat in het Deltagebied wordt gehouden, zorgt wel voor een hoera-gevoel. Het gangetje van de vogel is dankzij kleurringen makkelijker dan ooit te volgen