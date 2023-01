Drugszaak Portunus van start: 10 verdachten, 9 zittingsdagen

Onder de naam Portunus (de Romeinse godin van de haven) viel een grote politiemacht op de vroege ochtend van 1 juli 2020 op verschillende plaatsen in Zeeland woningen en bedrijven binnen. Ongeveer vierhonderd agenten gingen in Wolphaartsdijk, Middelburg, Goes, Vlissingen en Nieuwdorp op zoek naar materiaal, dat gelinkt kon worden aan de invoer van drugs via de haven van Vlissingen. Het was de grootste politieactie in Zeeland ooit. In hetzelfde onderzoek vonden ook invallen plaats in Wouw, Schiedam en Rotterdam.