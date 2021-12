Drugsgebruik en politiesystemen misbruiken: agent (40) ontslagen

Deto Jeans in Axel is ondanks lockdown gewoon open: ‘Dit is een statement’

AXEL - Kledingwinkel Deto Jeans in Axel is zondag gewoon geopend. Eigenaar Jogi Deij vindt het onbegrijpelijk dat zijn zaak opnieuw een sluiting krijgt opgelegd. ,,Juist in deze periode moeten wij geld verdienen.”

9:17