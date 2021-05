Drugs testen in Zeeland blijkt nuttig: ‘Als er rattengif in zit, is dat een reden om het niet meer te nemen’

Voor zover ze weet zit er GHB, MDMA en rode wodka in, maar omdat Ilona zich de laatste keer niet goed voelde, is ze nieuwsgierig naar de samenstelling. Google heeft de antwoorden niet, preventiewerker Jacco Havenaar van 1NUL1 kan haar na een week onderzoek wel uitsluitsel geven. Ilona: ,,Mocht er rattengif in zitten, dan is dat een goede reden om het niet meer te nemen.”

Voorzichtige gebruiker

Ilona is er open over. Ja, ze gebruikt wel eens drugs. Zo eens in de drie maanden ongeveer. Meestal xtc om op feestjes en festivals eindeloos lang door te kunnen gaan. Nu dat door corona niet kan, gaat zij met haar partner en vrienden op thuisfeestjes meestal voor ‘Red’. Vooral omdat ze er wat gezelliger en ‘knuffeliger’ van worden. Maar de laatste keer zat Ilona na zo’n avond een week lang niet goed in haar vel. ,,Het kan zijn dat ik toen wat minder gezond gegeten heb of op een andere manier niet goed voor mezelf heb gezorgd. Maar het maakte me ook nieuwsgierig naar wat ‘Red’ nu eigenlijk is. Op internet is er nauwelijks iets over te vinden. Via vrienden die verderop in het land wonen, hoorde ik over de mogelijkheid om te testen. Dat vind ik een uitkomst. Ik ben een gebruiker, maar wel een voorzichtige.”