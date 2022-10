Drop-outs krijgen hun leven op de rit: ‘Ik zat altijd op mijn kamer’

Bij Amber van Wieringen (19) uit Wissekerke kon vorig jaar de vlag uit nadat ze haar diploma vmbo-basis aan het Pontes Goese Lyceum binnen had gehaald. Maar die kon - bij wijze van spreken uiteraard - ook al snel weer halfstok. Want wat moest ze gaan doen? Werkelijk, ze had geen flauw idee.

,,Echt heel lekker was het niet gegaan op school. Ik was depressief en ging vaak niet. In zowel de eerste als in de derde bleef ik zitten. Tijdens mijn examenjaar besloot ik naar een kliniek te gaan om van het blowen af te komen. Toen ik daar na tien weken uitkwam, deed ik eindexamen en slaagde ik met goede cijfers. Ik had dus keihard aan mezelf gewerkt en mijn opleiding afgerond. Maar vervolgens kwam het grote niks.”