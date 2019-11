Droomweg naar Yerseke komt er niet. Bewoners zijn boos, maar vooral strijdvaardig

Varend ontgassen is ‘onbegaan­ba­re weg’: ‘Zeeland wil niet vergiftigd worden’

20:35 MIDDELBURG - De provincie heeft goede hoop dat het varend ontgassen binnen afzienbare termijn ook in Zeeland wordt verboden. ,,Ook in een dunbevolkt gebied als Zeeland zitten mensen er niet op te wachten om te worden vergiftigd”, zei gedeputeerde Dick van der Velde vrijdag in de Statencommissie Ruimte.