Droogte velt in Zeeland zeker 1000 hectare aan uien

In de uien is de situatie dramatisch. Sommige boeren ploegen de uien maar onder omdat ze niet oogstbaar zijn. Op andere percelen is de opbrengst soms niet meer dan 20 procent. Vrijwel heel Zeeland is getroffen, waarbij Tholen en Oost-Zeeuws-Vlaanderen er positief uitspringen. Volgens Bossers zullen landelijk 40 procent minder uien worden geoogst. Uien wortelen niet diep en zijn daardoor snel gevoelig voor droogte.

In de aardappelen is ook schade. De ZLTO-voorman denkt dat er 25 tot 30 minder consumptieaardappelen van het land komen. Landelijk is dat zo'n 20 procent. Een ander probleem zijn trips Daarnaast hebben ook trips - kleine insecten - voor veel schade gezorgd, met name in de uien.