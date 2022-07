Droogte slaat weer toe: spannende weken op de Zeeuwse akkers

Waterschap Scheldestromen schetst op zijn website een rampscenario: ,,De weersomstandigheden zijn extreem. Op dit moment is Zeeland de provincie met het grootste neerslagtekort. De situatie van het oppervlaktewater in het Zeeuwse kustgebied is zelfs extremer dan in 1976.” In de rest van Zeeland is het tekort net zo erg als in gortdroge zomer van 2018, die bij velen nog vers in het geheugen ligt.