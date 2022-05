Droogte nadert record: ‘Als je nu sproeit, is een deel van het water al verdampt voor het de grond raakt’

Het is kurk- en kurkdroog. Vanaf 10 april heeft het nauwelijks meer geregend. Sproeien helpt, maar niets is beter dan een regenbuitje.

Als de weersvooruitzichten realiteit worden, regent het ook de komende veertien dagen niet of nauwelijks. Wie kijkt naar de droogtemonitor van de KNMI, ziet dat het droogterecord dan het rampjaar 1976 nadert. De zomer van dat jaar was lang en heet. Waterleidingbedrijven draaiden op volle toeren en het leger moest in actie komen om de boeren te helpen.

Zo erg is het nu (nog) niet. Maar volgens Waterschap Scheldestromen staan we op een kantelpunt. Een regenbuitje of meerdere buien zijn echt nodig om droogte te voorkomen. De Zeeuwse klei heeft wel voldoende water vastgehouden, maar de bovenkant van de (landbouw)grond is droog. Het waterschap bergt water of houdt water langer vast waar mogelijk.

De droogte begon eigenlijk al in maart. In die maand viel in Zeeland slechts tussen de één en elf millimeter regen. April begon koud en nat. Op Walcheren bijvoorbeeld viel 41 millimeter water, maar elders maximaal 26 millimeter. En vanaf 10 april bleef het droog... Ter vergelijking: normaal gesproken valt in maart en april in Zeeland volgens het langjarig gemiddelde 100 millimeter water.