Droogte in Zeeland lijkt eindelijk voorbij dankzij vele regen

MIDDELBURG - De problemen met de droogte lijken grotendeels voorbij. Het neerslagtekort is na anderhalf jaar op veel plaatsen in Zeeland vrijwel weggewerkt.

Waterschap Scheldestromen is dan ook blij met de vele regen die de afgelopen weken is gevallen. ,,Veel gebieden hadden flinke achterstanden, waardoor de neerslag werd opgeslokt door de grond", zegt een woordvoerster van het waterschap. ,,Pas sinds deze week zien we dat er verzadiging optreedt, waardoor de waterpeilen gaan stijgen. En er staat weer water in sloten die heel lang droog hebben gestaan.”

Normaal gesproken wordt het peil van sloten en vijvers in de winter verlaagd. De afgelopen maanden is, net als vorige winter, op veel plaatsen het zomerpeil aangehouden. Door het water langer vast te houden, kunnen watervoorraden zich herstellen. De gemalen zijn niet of nauwelijks ingezet.

Gemalen draaien weer

Dat heeft resultaat gehad: de waterpeilen stijgen weer bij regen. ,,We zijn heel behoudend in het afvoeren van water, maar we gaan nu de gemalen weer inzetten om het water af te voeren.”

De situatie is niet overal gelijk. ,,We merken heel goed de invloeden van ligging, hoeveelheid neerslag, soort ondergrond en of er veel water is onttrokken. Dat maakt het complex om één lijn te trekken voor heel Zeeland.”