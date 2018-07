Droogte deert druiven niet

Bevrij­dings­mu­se­um krijgt een miljoen voor bouw van vrijheids­pa­vil­joen

17:10 En weer heeft het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp in de roos geschoten. Het museum krijgt 1 miljoen euro uit de Regio Envelop die het Rijk aan Zeeland heeft gegeven. In februari mocht het museum al 1,6 miljoen ontvangen van de Nationale Postcodeloterij. Met het geld gaat de stichting het Vrijheidspaviljoen bouwen dat in totaal zo'n 7 miljoen euro gaat kosten.