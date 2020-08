Droogte bedreigt Zeeuwse natuur

Dat schrijft Natuurmonumenten in een brief aan de provincie en waterschap Scheldestromen. Er worden verschillende voorbeelden gegeven. In De Poel en de Sint Laurense Weihoek kunnen broedvogels in de harde grond geen voedsel vinden, waardoor het broedsucces afneemt. In droogvallende kreken en poelen sterven de larven van de kamsalamander en boomkikker. Aan de zuidkust van Schouwen verdrogen de rustgebieden van kustvogels en kunnen ratten bij de broedeilanden komen en kuikens opeten.