Droog en warm slapen dankzij slaapzaktentjes voor dak- en thuislozen

De shelterbag is een draagbaar en ‘overdekt’ bed dat kan worden opgerold tot een tas. Het is waterdicht, heeft een slaapzak en een kussen en kan worden voorzien van een extra matras of deken. Een flexibele tentstok zorgt ervoor dat de gebruiker meer ruimte heeft en beter beschut is tegen regen.

Passend onderdak

Het Witte Huis, voor dak- en thuislozen in Vlissingen krijgt tien van die tentjes en de afdeling Maatschappelijk justitiële dienstverlening van Emergis ook. ,,Aan de ene kant is het natuurlijk schrijnend dat we niet voor iedereen in staat zijn passend onderdak te bieden”, zegt Jedidja de Rijke van Emergis. ,,Maar het mooie is dat we hiermee wel mensen kunnen helpen die zelf ook niet in een hokje willen passen. Ik ken cliënten die er gelukkiger van worden om in de natuur te verblijven. Dan is het mooi dat we hen toch een droge en warme plek kunnen bieden.”