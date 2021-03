‘Dronekiller stoort scheepvaartverkeer op Westerschelde’

column oscar garschagen Zijn het geen zeldzame padden die de bouw vertragen, dan zijn het omwonenden

26 maart ‘NEE. Tegen bebouwing’, schetteren de tientallen affiches die de bewoners van de Vlissingse wijk Lammerenburg achter de ramen van hun keurige huizen hebben geplakt. Op een avontuurlijk tripje naar de Gamma stuit je zo waar op een volksoproer in een buurt met onder architectuur gebouwde stadsvilla’s. Mikpunt van het burgerprotest blijkt het plan te zijn om op een lege akker vlakbij een van de grootste complexen voor arbeidsmigranten in Nederland te bouwen. En dat voornemen is weer een onderdeel van het plan om de circa 1000 van de 2000 Oost- en Zuid-Europeaanse arbeidsmigranten in de opverende havenstad eindelijk een keer fatsoenlijk te huisvesten. Hoezo is Zeeland een schrale nieuwsakker?