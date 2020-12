Drive Thru Zeeland: vanuit de auto ‘uit eten’ bij zeven restaurants

Bouw energiezui­ni­ge woningen in Bruinisse bereikt hoogste punt

15:17 BRUINISSE - Het is nog een paar maanden wachten voor de bewoners in hun gloedjenieuwe huis kunnen trekken, maar het einde is in zicht. De bouw van de zes levensloopbestendige woningen aan de Noordstraat in Bruinisse bereikt deze week het hoogste punt.