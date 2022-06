Drinkwaterbedrijven slaan alarm: stop PFAS-lozingen

De Vewin vraagt de regering om alle bezorgde woorden om te zetten in daden en de uitstoot te stoppen. Woensdag praat de Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat onder meer over het RIVM-rapport over voedsel uit de Westerschelde.

Kraanwater

De drinkwaterbedrijven hebben grote zorgen over PFAS. ‘Kraanwater gemaakt van oppervlaktewater bevat doorgaans meer PFAS dan de voorgestelde richtwaarde’, meldde het RIVM al een jaar geleden. Omdat de hoeveelheid PFAS die mensen binnen krijgen vanuit kraanwater in het algemeen beperkt is, vindt het RIVM het toch verantwoord om kraanwater te drinken. Het RIVM adviseerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wel om de normen voor PFAS in kraanwater aan te passen en om waar mogelijk de hoeveelheid PFAS in kraanwater te verlagen.