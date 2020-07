Driestroom wil alternatief bieden voor jeugdzorg in Zeeland

MIDDELBURG - Driestroom, een landelijke zorgorganisatie met twee locaties in Zeeland, wil groeien in Zeeland en is op zoek naar zorgprofessionals die thuis opvang willen bieden.

Vooral in de jeugdzorg is de toestand in Zeeland problematisch, weet Albert de Vries, ambassadeur van Driestroom. De Vries, oud-wethouder van Middelburg en voormalig kamerlid, zou graag zien dat Driestroom groter wordt in zijn provincie.

Driestroom is een zorgkoepel met 140, vooral kleinschalige locaties door het hele land waar opvang in thuissituaties wordt verzorgd. Momenteel zit heeft de organisatie een gezinshuis in Middelburg en een opvang voor kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen in Zuiddorpe. Driestroom werkt op franchisebasis en zorgt voor de papierwinkel waardoor er meer tijd overblijft voor zorg.

Interessant alternatief

,,We zoeken naar zorgprofessionals, mensen die in het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)-geregistreerd zijn. We zijn wel kritisch met wie we samenwerken", zegt De Vries. Niettemin denkt hij dat Driestroom een interessante optie is voor zorgmedewerkers. ,,Zeker voor mensen die stuklopen op de bureaucratie in de zorg, zijn wij een interessant alternatief", denkt De Vries.

,,De provinciale inkooporganisatie is in ieder geval enthousiast over onze aanpak en voordeel is ook dat bij ons de kinderen niet steeds wisselende gezichten zien. Bij andere organisaties hebben zij toch te maken met steeds andere mensen vanwege roosters, ziekte en vakantie. Vooral voor kinderen met hechtingsproblemen is dat wel een nadeel.”

Geïnteresseerden kunnen meer informatie vinden via www.ondernemersgroepdriestroom.nl