Drie, zes en negen jaar cel geëist voor overval bankfiliaal Goes

Hoe Hrieps eindigde in een nachtmer­rie en justitie de verdachten in beeld kreeg

20:30 Een doffe klap. Glasgerinkel. Binnen een paar minuten is de hele dagopbrengst van Hrieps weg. De geldroof na het Walcherse muziekfestival, met een buit van een half miljoen euro, is één van de geruchtmakendste overvallen ooit in Zeeland. Hoe een jubileumeditie vorig jaar eindigde in een nachtmerrie en justitie meer dan tien verdachten in beeld kreeg. ,,Hrieps is mijn levenswerk. Ik heb geen rust voordat dit is opgelost.’’