Drie Zeeuwse podia maken kans op test-optreden

MIDDELBURG - Er staan plannen op stapel om deze maand in drie Zeeuwse podia bij wijze van test een optreden met publiek te geven. Het gaat om de Grote Kerk in Veere, De Spot in Middelburg en Podium 't Beest in Goes. Komende week wordt duidelijk of de plannen definitief doorgaan en wie gaat optreden.