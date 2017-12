Drie Zeeuwse nieuwkomers op lijst Topcampings van ANWB

Precies 180 campings in Europa mogen zich ANWB Top camping 2018 noemen. Daarvan liggen er 47 in Nederland. Onder de in totaal vijf nieuwkomers zijn dus drie Zeeuwse. ANWB Top camping is het predikaat voor campings die de maximale score van vijf sterren halen bij de ANWB campinginspectie. Deze campings behoren tot de beste campings van Europa en blinken uit in kwaliteit.