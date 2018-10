Drie Zeeuwse koks in top 100 Best Chef Awards 2018

Terneuzenaar Nick Bril (The Jane in Antwerpen) en Syrco Bakker (Pure C in Cadzand) zijn te vinden op respectievelijk plek 15 en 31. Opmerkelijk genoeg is chefkok Jannis Brevet van Inter Scaldes in Kruiningen pas te vinden op plek 100, terwijl het restaurant eind vorig jaar nog zijn derde Michelinster kreeg .

De beste Nederlander is Jonnie Boer van De Librije in Zwolle. Hij staat op plek 5. The Best Chef Awards is een lijst met in totaal 300 chefs van over de hele wereld.