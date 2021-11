Drie Zeeuwse bedrijven in Innovatie Top 100 Kamer van Koophandel

Q Aviation uit Middelburg is bekend om zijn HAPI-systeem dat met lichtsignalen helikopters veilig laat landen. Meatless in Goes heeft een techniek ontwikkeld om meel van granen en peulvruchten zoals de veldboon te ‘textureren’. Deze halffabrikaten worden afgenomen door producenten van vleesvervangers. PureBlue Water is gespecialiseerd in duurzame waterzuiveringsinstallaties. Uitgangspunt is hergebruik van afvalwater.