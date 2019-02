Drie programma's van Omroep Zeeland genomineerd voor de NL Awards 2018

De documentaire ‘Van verlies kun je niet betalen’ van Helge Prinsen over de hoogbejaarde groenteboer Adrie Trimpe in Vlissingen is genomineerd in de categorie ‘documentaire’. De twee uur durende live tv-uitzending over de Watersnoodramp 65 jaar maakt kans op een prijs in het genre ‘beste TV-programma’. En het project waarbij verslaggevers zeven dagen lang ‘in de sporen lopen van de watersnoodramp’ is genomineerd voor ‘beste online project’.

Of de programma's daadwerkelijk in de prijzen vallen wordt bekend op 27 maart.