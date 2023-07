Drie meter hoge hekken moeten visstropers weren van pijlers Oosterscheldekering

De oude reling is na 30 jaar aan vervanging toe. Het nieuwe hekwerk is 30 centimeter hoger (120 in plaats van 90) en beschikt over verticale in plaats van horizontale spijlen. Het uiteindelijke ontwerp is gemaakt door Quist Wintermans Architekten BV. Dat bureau heeft daarbij gekeken naar de uitkomsten van een proef die in 2020 werd gestart. De werkzaamheden moeten eind volgend jaar afgerond zijn.