Drie mannen gearresteerd voor opblazen auto agent in Vlissingen

De privéauto van de agent werd in april 2020 bij zijn woning met een vuurwerkbom opgeblazen. Het huis werd daarna wekenlang met een camera bewaakt. De politie hoorde getuigen, waardoor twee Middelburgers (20 en 25 jaar) in beeld kwamen. Tijdens het onderzoek werd de recherche geïnformeerd over diverse EncroChat-berichten, die wezen naar een 42-jarige man uit Goes en een 45-jarige Middelburger

De 20-jarige man werd afgelopen zaterdag in zijn woning in Middelburg gearresteerd. Afgelopen maandag werd de 24-jarige Middelburger, die al vast zat voor een ander onderzoek, aangehouden in het huis van bewaring in Middelburg. Gisteren werd in Torentijd de Goesenaar aangehouden; ook hij zat al vast voor een ander onderzoek. Volgende week staat het verhoor gepland van de 45-jarige Middelburger.

De politie vermoedt dat sprake is van een doelbewuste wraakactie tegen de agent. In ons artikel over drugssmokkel in de Vlissingse haven werd dit geval ook al genoemd als voorbeeld van het geweld waarmee die smokkel soms gepaard gaat.

Lees meer over de drugssmokkel via de haven van Vlissingen-Oost in ons dossier op pzc.nl/smokkel.