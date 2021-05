Drie keer raden hoe de Papkookster haar man vermoordde; en nog een hoop andere bijnamen

column oscar garschagen De politie reed drie jaar geleden voor het laatst door ons dorp

28 mei ,,Je past op hè, geen kwaad woord over Zeeland’’, waarschuwt W. als ik aan de ontbijttafel een vragenlijst over Zeeland invul. Nooit eerder is mijn opinie gepeild, maar nu willen de Gijsen Rademakers van het ZB Planbureau weten wat ik en 51999 mede-Zeeuwen vinden van het leven hier. Tja, ik ben weliswaar man, wit, hetero, 50+, oké 60+, maar absoluut niet boos en geïnjecteerd met het FvD-virus. Een uitgesproken mening over een van de veiligste, rijkste, schoonste en groenste hoekjes in de wereld heb ik, geloof ik, niet.