Drie keer in één week koukleumen: kleine politieke partijen moeten in Zeeland op straat bedelen om handtekeningen

video Kaart van Betsy (76) na 35 jaar bezorgd door de post: ‘Ik krijg er kippenvel van’

28 januari RILLAND/GOES/BERN - ,,Dit moet in de krant!” Dat was de eerste reactie van Mathijs Weststrate (79) toen zijn zus Betsy (76) uit Zwitserland hem dinsdag via een videogesprek op de iPad versteld deed staan. Ze vertelde dat ze dankzij een doortastende postbode uit Rilland een kaartje had gekregen dat ze zélf in 1986 in Italië op de bus had gedaan. Betsy is zelf ook nog danig van onder de indruk van de wonderlijke gebeurtenis. ,,Telkens als ik het kaartje zie, krijg ik weer kippenvel.”