Drie jaar cel voor ontvoering Schoondijkenaar: ‘Slachtoffers hebben doodsangsten uitgestaan’

poll Ritthem gelooft niet meer in komst van gevangenis: ‘De geschiede­nis herhaalt zich’

Veel vertrouwen dat het Justitieel Complex Vlissingen (JCV) er nog komt, hebben de Ritthemers niet meer. Minister Weerwind maakte deze week bekend dat de bouw van de gevangenis in Ritthem opnieuw vertraging oploopt en daardoor niet in 2028, maar in 2030 klaar is. De dorpsbewoners die zich op een hagelachtige herfstmiddag naar buiten begeven, hebben allemaal dezelfde gedachte: van uitstel komt afstel.

8 december