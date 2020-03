Drie Goesenaren zouden taxibedrijf als dekmantel gebruiken voor drugshandel

Eind januari zijn de drie verdachten tijdens een actiedag aangehouden. De twee 21-jarige verdachten zijn inmiddels weer in vrijheid gesteld, zij blijven nog wel verdachte in deze zaak. De hoofdverdachte, de 53-jarige man, zit nog altijd vast. Na de aanhouding van de drie mannen deed de politie huiszoeking in de woning van de verdachten en in een loods op een industrieterrein in Goes. Agenten namen verschillende dingen in beslag die mogelijk relevant kunnen zijn voor het onderzoek. Ook werden verschillende voertuigen van het taxibedrijf in beslag genomen.