Drie gewonden bij ongeval in Sluiskiltunnel, buizen afgesloten

Heerema sluit vestigin­gen, maar Vlissingen blijft open

9:53 VLISSINGEN - Een zucht van verlichting moet het zijn voor de medewerkers van constructiebedrijf Heerema in Vlissingen. Terwijl de vestigingen in Zwijndrecht en het Engelse Hartlepool worden gesloten, blijft die in Vlissingen open. Zowel in Vlissingen als op de werf in Opole (Polen) blijft Heerema onderstellen maken voor olie- en gasplatforms op zee.