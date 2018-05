Drie gereformeerde gemeente-predikanten vertrekken uit Zeeland

column ernst jan rozendaal Haggis

7:00 We zijn aan de andere kant van de Noordzee. In Schotland, zo’n beetje het Zeeland van Groot-Britannië. In Wales hebben ze een eigen taaltje, dat kun je met Friesland vergelijken, de Schotten hebben een herkenbaar accent, net als de Zeeuwen. We reizen langs de kust, waar het zonnig is, terwijl boven het binnenland donkere wolken hangen. Dat doet Zeeuws aan. Als het ‘s zomers in Middelburg spettert, kun je in Vrouwenpolder vaak nog zonnebaden aan het strand.