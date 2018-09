Drie finalisten voor titel Zeeuws Familiebedrijf 2018

De winnaar wordt bepaald door de keuze van een jury gecombineerd met publieksstemmen. Stemmen kan vanaf 25 september door een sms-bericht te sturen naar het nummer 4411. In de sms moet het woord 'Familiebedrijf' staan gevolgd door de naam het favoriete bedrijf: Geuze, ITN of TMC.

De winnaar wordt op 8 oktober bekend gemaakt in De Mythe in Goes. De bijeenkomst is gratis toegankelijk, aanmelden via zeelandbusiness.nl.