Drie bevlogen nachtvlinderspotters gaan iedere week het bos in: ‘Het hele jaar door, zomer en winter’

Vlak voor zonsondergang hebben ze een lichtval gezet in het Clingse bos. Een lichtval is een grote bak, gevuld met eierdozen, waar een soort trechter op zit en erboven een speciale UV-lamp. Vlinders komen er op af en komen in de bak terecht. Daar zoeken ze een plekje in de eierdozen. Alles is 's avonds keurig genoteerd: de temperatuur, luchtvochtigheid, of het waait en of het bewolkt is of niet. En dan de grote vraag: wat zit er de volgende ochtend in de val?