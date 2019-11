Drie Bevelandse en een Walcherse attractie in de race voor ‘leukste uitje’

ANWB-leden konden hun stem uitbrengen en zo aangeven welke uitjes zij in Zeeland het leukst vinden. Er zijn landelijk in totaal 100 uitjes in de race voor de titel ‘Leukste uitje 2020’, verdeeld over verschillende categorieën. Tijdens de stemronde van deze ANWB-verkiezing brachten ANWB-leden in totaal 80.000 stemmen uit op de uitjes die zij het meest waarderen, in de provincie, over de grens en landelijk. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens negen feestelijke bijeenkomsten in de periode van 20 januari tot en met 30 januari 2020.