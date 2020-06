Drenkeling gesignaleerd in Oosterschelde, hulpdiensten rukken massaal uit

Roompot blij met overname door grote investeer­der: ‘Nu kunnen we nog sneller groeien’

13:20 GOES - Roompot Vakanties, met het hoofdkantoor in Goes, komt in handen van de Amerikaanse investeerder KKR. Roompot is dolenthousiast en voorziet een nog snellere groei dan onder de huidige eigenaar PAI Partners.